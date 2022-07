L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Corato e presente nel calendario cittadino “sei la mia città 2022”, si terrà martedì 26 Luglio 2022 alle 20 presso il chiostro di Palazzo di Città

Corato Piazza Marconi , 12

martedì, 26 luglio 2022 "Nella vecchiaia daranno ancora frutti": l'Ute Edith Stein celebra la terza età

L’Università della Terza Età “Edith Stein”, in occasione della seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani proposta da Papa Francesco, presenta l’evento “Nella vecchiaia daranno ancora frutti”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Corato e presente nel calendario cittadino “sei la mia città 2022”, si terrà martedì 26 Luglio 2022 alle 20 presso il chiostro di Palazzo di Città, ed è pensata come un omaggio, una serata da condividere con coloro che sono custodi della memoria e apripista del cammino delle nuove generazioni, risorsa mite e preziosa e non scarto o periferia dell’esistenza, come più volte ha ricordato sempre il Pontefice nelle sue riflessioni. Da qui, dunque, l’idea di regalare un particolare dialogo tra musica e parole grazie all’esibizione del tenore Vito Cannillo con l’accompagnamento di Emanuele Petruzzella al pianoforte, insieme ai reading curati dal Movimento “Vivere In”.