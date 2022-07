Le hit, il flow e ∞ love: Gue Pequeno infiamma la villa comunale

Guè Pequeno a Corato. É bastato questo annuncio per far andare in delirio i numerosi fan presenti a Corato e dintorni che non si sono persi l’esibizione del rapper milanese. Il Guercio o semplicemente Guè, come è chiamato dai fan, sta girando l’Italia, portando in tutte le grandi città italiane, come Milano, Roma, Torino, il suo nuovo album e le sue grandi hit e registrando numeri da capogiro. Per la sua prima tappa pugliese ha scelto di far visita proprio a Corato, esibendosi nella serata di ieri al parco comunale di via Sant’Elia.

Dopo l’apertura del concerto, affidata ai dj del Demodé Club di Modugno e al rapper coratino Chef, che hanno scaldato i tanti ragazzi presenti, verso le 22 ha fatto il suo ingresso sul palco il rapper milanese. «Che figata essere in Puglia, che bello essere a Corato», le prime parole del rapper che ha continuato a ringraziare durante tutta la serata una platea visibilmente elettrizzata. Brivido, Scooteroni, Chico, sono solo alcune delle numerose hit che hanno fatto cantare a squarciagola il pubblico presente in villa, riuscendo a regalare tante emozioni e spettacolo. Infine, non poteva chiudere il concerto se non con un pezzo d’amore, ∞ love, che ha dedicato alla città di Corato e a tutti i suoi fan accorsi ad ascoltarlo. L’evento, riuscito pienamente con grande apprezzamento da parte del pubblico, è stato organizzato da Radio Italia Anni ’60, con il supporto del Comune di Corato, dell’agenzia Faraway e del Demodé Club.

Bio. Cosimo Fini, in arte Guè Pequeno, è un rapper nato e cresciuto a Milano, diventato col tempo un punto cardine della scena rap italiana. Dalla militanza nei Club Dogo, gruppo che ha aperto le porte del mainstream al rap italiano, fino alla collaborazione con il suo amico Marracash, con cui nel 2016 ha pubblicato un album, Santeria, che è considerato da molti una pietra miliare del rap italiano. A tutto questo si potrebbero aggiungere anche le numerose collaborazioni con artisti del calibro di Emis Killa, Salmo, Fedez e molti altri, ma Gue Pequeno non è solo questo. Nei suoi testi, infatti, si riescono a scorgere numerosi temi che hanno contrassegnato la sua vita, come il rapporto con la strada, amori tossici, sogni irrealizzati, che lui ha voluto raccontare e condividere con i suoi ascoltatori.