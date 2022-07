Il fatto Nella notte un’auto in fiamme in via Metauro L'incendio è stato circoscritto al vano motore grazie all'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato L'intervento dei vigili del fuoco

Un’incendio si è verificato questa notte, attorno alle 3, in via Metauro. In fiamme una Volvo bianca. L’incendio è stato circoscritto al vano motore grazie all’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato, intervenuti sul posto.