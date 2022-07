Libri scolastici gratuiti, ecco l’avviso per le nuove domande delle librerie

Pubblicato ieri, 21 luglio 2022, all’albo pretorio del Comune di Corato, l’avviso pubblico per eventuali nuove domande di accreditamento delle librerie per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie cittadine mediante cedole librarie digitali a.s. 2022-2023.

L’amministrazione comunale, anche per l’anno scolastico 2022/2023 garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali del territorio comunale, attraverso un sistema innovativo denominato “CouponsBook”, per la gestione in forma digitale delle cedole librarie. Il nuovo sistema consente di dematerializzare la cedola libraria, creando una cedola digitale automaticamente resa disponibile e “spendibile” on-line presso le librerie/cartolibrerie accreditate, con l’obiettivo di offrire un servizio valido, efficiente, efficace ed economico. Gli esercenti già accreditati per l’anno scolastico 2021/2022 si intendono automaticamente riconfermati anche per l’anno scolastico 2022/2023, a meno di formale richiesta di cancellazione da inoltrarsi, a mezzo PEC. Per eventuali nuove iscrizioni si possono scaricare dal sito del Comune di Corato, a questo link, l’avviso e la modulistica di accreditamento.

Requisiti generali per l’accreditamento sono: iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, attestante lo svolgimento dell’attività nello specifico settore oggetto del presente avviso; regolarità contributiva (Durc); essere in regola con gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; inesistenza a carico della ditta di dichiarazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra situazione equivalente; insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90 e s.m.i.; gestione del proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica; disposizione di un effettivo luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico.

La domanda di accreditamento, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it, inderogabilmente entro e non oltre le 12 del 25 luglio 2022. I nuovi esercenti accreditati per l’anno scolastico 2022/2023 riceveranno, al termine della necessaria fase di verifica della regolarità delle istanze ricevute, apposita PEC di conferma. In ogni caso, l’elenco definitivo di tutti gli esercenti accreditati, sarà pubblicato nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale del Comune di Corato.