Dall'11 al 17 luglio Covid, leggero passo indietro. A Corato 481 nuovi casi in sette giorni Per quanto riguarda i vaccini, a Corato, 1.782 persone hanno ricevuto la quarta dose Tampone Covid

Leggero passo indietro del Covid nel periodo tra l’11 e il 17 luglio, rispetto alla settimana precedente. Nell’area metropolitana di Bari. I nuovi casi sono 15.419, con un tasso di incidenza di 1.253,4 per 100mila abitanti. Sette giorni prima i nuovi contagi erano 16.927.

Nello stesso periodo, a Corato sono stati registrati 481 nuovi casi (nella settimana precedente erano 513), con un tasso di incidenza di 1.011,6 per 100mila abitanti. Per quanto riguarda i vaccini, a Corato, considerando la popolazione vaccinabile dai 12 anni in su (42.403 persone), il 93% ha ricevuto la prima dose (41.085), il 93% due dosi (39.657), l’80% tre dosi (30.759), mentre 1.782 persone hanno ricevuto la quarta dose.