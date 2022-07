“Serotonina”, la rassegna di teatro contemporaneo che punta allo “Star bene”

È stata presentata questa mattina, alla presenza del vice sindaco Beniamino Marcone e della direttrice artistica dei Teatri Di.Versi Claudia Lerro, la seconda edizione della rassegna teatrale “Serotonina- Teatro ad alt(r)a comicità”. Una rassegna di teatro contemporaneo destagionalizzata e destinata a fasce di pubblico diverse dall’offerta del circuito di prosa ufficiale, in particolare: giovani, fasce sociali svantaggiate e famiglie.

Per questa ragione, gli spettacoli sono di genere comico, anche se sempre con tagli drammaturgici originali e mai scontati, adatti appunto ad un pubblico anche di non addetti ai lavori, e persino di “periferia”.

Le attività si svolgeranno nel chiostro esterno della scuola primaria e dell’infanzia “Nicola Fornelli” con l’inizio previsto alle ore 21.30.

“Serotonina è una rassegna teatrale importante per due ragioni” – afferma Claudia Lerro– “non solo perché cerca di portare a teatro un pubblico giovane che solitamente non si trova nelle platee dei luoghi istituzionali, ma anche perché ragiona su un elemento molto importante che è il nostro benessere. Siamo veramente convinti che il nostro star bene e la produzione di serotonina preservi la persona sotto più livelli: ci rende più capaci di ascoltarci profondamente, di essere noi stessi, di non disattenderci, di non deluderci, ci rende più forti con la salute, ci mette in armonia con l’ambiente circostante. Serotonina è anche un pretesto per chiederci cosa ci fa stare bene, cosa possiamo fare per stare bene. In questo caso, come nella poetica generale di Teatri Di.versi, il teatro non diventa un fine, ma uno strumento per poter stare meglio e avere cura della persona”.

Una rassegna sostenuta dal Comune di Corato rappresentato dal vice sindaco Marcone.

«Serotonina nello scorso anno ha dato un importante contributo alla città perché ha squarciato il velo su Piazza Abbazia, che viveva una situazione sociale particolare, restituendole la sua dimensione di piazza e poi ha dato un contributo importante sul piano artistico in sé. Serotonina, questa voglia di buon umore, serve a noi stessi e serve a dar valore all’appuntamento. Da qui la nostra volontà a stimolare i Teatri Di.Versi affinché si replicasse l’appuntamento» ha detto Marcone.

Le attività

Il vice sindaco Beniamino Marcone con la direttrice artistica Claudia Lerro

Giovedì 28 luglio: “Spaiderman”, di e con Giacomo Dimase. Spaiderman parla di una storia vera con cattivi che sono anche buoni e buoni che sono anche sempre un po’ cattivi. Non è un racconto che prende le parti, ma un racconto con chiaroscuri e grigi che risulta molto più efficace di uno con severe prese di posizione. Essenziale è l’ironia ed il rapporto col pubblico, senza finta quarta parete ma sempre diretto.

Venerdì 29 luglio: “Io per te come un paracarro” di e con Daniele Parisi. Una drammaturgia musicale composta sulla scena: una coppia, che sta per dare alla luce un figlio, decide di partire: cercano un luogo dove costruirsi un avvenire decente. Lungo il tragitto la coppia incontrerà diverse umanità alla deriva. Una storia narrata da un attore solo, parlato a più voci. Tragico, comico suo malgrado.

Giovedì 4 agosto: “1 e 95”, di e con Giuseppe Scoditti, scritto da Ludovico D’Agostino e Giuseppe Scoditti. 1 e 95 è un monologo comico. L’atmosfera è quella di un nightclub, in cui arriva il comico in smoking e comincia lo show. Come in un flusso di coscienza, gli argomenti si susseguono ad un ritmo forsennato. L’importante è tenere viva l’attenzione e, soprattutto, divertire. La veste dello spettacolo è classica, pulita, vintage, ma il contenuto sarà folle, anarchico e imprevedibile.

Venerdì 5 agosto: “Totonno. Storia di un uomo semplice”, di e con Claudia Lerro. Produzione: Teatri Di.Versi. Totonno è la storia vera di un uomo pugliese, dalla vita semplice ma esemplare che, per aver creduto nella propria passione, quella della musica, è riuscito a mantenere la propria famiglia e a farsi ricordare nel tempo, come solo le persone buone sanno fare.

Direzione Artistica: Claudia Lerro

Prima di ogni spettacolo, saranno lanciate delle piccole “pillole” di felicità: alcune personalità di spicco del nostro territorio dialogheranno in merito a cosa sia la felicità e soprattutto in merito al benessere dei cittadini.

Si comincerà il 28, dove ad aprire questo fuori programma ci saranno il dottor Vito Cannillo e il dottor Danilo De Mari. I nomi delle altre figure saranno svelati successivamente e di volta in volta.

I laboratori

“CHE PRISCIO!”

-condotto da Beatrice Gallo e Lorena Farucci-

Partendo da La grammatica della Fantasia, Il libro degli errori di Gianni Rodari e dal racconto di storie e aneddoti personali “da piangere dalle risate”, i bambini si cimenteranno nella creazione di improvvisazioni singole e di gruppo, aiutandosi con oggetti e costumi di scena e sempre con la guida del trainer. Attraverso il potere dissacrante della risata, impareremo a giocare con i nostri difetti e le nostre imperfezioni rendendoli tratti distintivi e dando vita a personaggi e “mondi distorti”. L’obiettivo è quello di esplorare, attraverso il gioco serio del teatro, le potenzialità nascoste nei semplici e a proprio modo esemplari vissuti di ciascun partecipante.

Nel training esploreremo alcune regole base del teatro, attraverso giochi come “il magico se”, la zattera, la trasformazione dell’oggetto ed esercizi di espressione corporea.

Luogo: Agriturismo Posta Mangieri- Corato

Periodo: lunedì 25 luglio, mercoledì 27 luglio, lunedì 1° agosto e mercoledì 3 agosto

Durata: 4 incontri da 2 h l’uno.

“Casetta della confessione laica”

-lettere d’amore e divinazione-

L’idea è quella di creare un punto di ascolto per gli adolescenti della nostra città dove potersi raccontare, confrontarsi su problematiche di ogni sorta, da quelle esistenziali a quelle amorose, chiedendo anche la possibilità di una riscrittura artistica delle proprie storie.

L’idea nasce dal bisogno che come ente di formazione teatrale abbiamo riscontrato nei nostri ragazzi. Molto spesso i problemi dei più giovani sono minimizzati dagli adulti e spesso non ci sono per loro adeguati spazi d’ascolto privi di giudizio.

Con il pretesto di poter scrivere per loro messaggi e lettere, con la scusa di cercare in testi e vasi magici le risposte che attendono, proveremo ad ascoltarli e a sublimare nell’arte il loro tormento.

Luogo: Teatri Di.versi

Periodo: dal 20 luglio al 5 agosto dalle ore 18 alle ore 20

Evento gratuito