Il bollettino Covid, numero dei positivi in calo in Puglia Si torna al di sotto degli 80mila casi attualmente positivi Coronavirus

Ieri in Puglia sono stati effettuati 23.391 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 5.993 casi positivi, così suddivisi: 1.858 in provincia di Bari, 527 nella provincia BAT, 596 in provincia di Brindisi, 694 in provincia di Foggia, 1.235 in provincia di Lecce, 920 in provincia di Taranto, 134 casi di residenti fuori regione, 29 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 8 decessi.

I casi attualmente positivi sono 79.464; 483 sono le persone ricoverate in area non critica, 17 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.919.741 test; 1.356.169 sono i casi positivi; 1.267.948 sono i pazienti guariti; 8.757 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 441.416 nella provincia di Bari; 119.515 nella provincia BAT; 127.616 nella provincia di Brindisi; 194.372 nella provincia di Foggia; 273.866 nella provincia di Lecce; 182.693 nella provincia di Taranto; 12.219 attribuiti a residenti fuori regione; 4.472 di provincia in definizione.