Nota d’Oro: giù il sipario sulla 34esima edizione

Dopo il lungo cammino della 34^ edizione della Nota d’oro, iniziato con le selezioni di Star Talent Auditions (dal 5 dicembre 2021 al 26 giugno 2022) e dopo aver ascoltato circa 300 esibizioni e altre numerosissime audizioni online, domenica 17 luglio è calato definitivamente il sipario di questa edizione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Corato e inserito nel cartellone dell’estate “Sei la mia Città” è stato condotto dal direttore artistico Aldo Scaringella affiancato da Cristina Grillo.

«È stata un’annata con numeri da record, non ci aspettavamo davvero tutto questo consenso e partecipazione, vi ringraziamo davvero con il cuore, anche perchè ognuno di voi ci ha regalato davvero tantissime emozioni» commenta soddisfatto Scaringella.

«Come ogni concorso che si rispetti, abbiamo fatto delle scelte, unitamente al nostro prestigioso presidente di giuria Luca Pitteri che ha espresso molto apprezzamento per tutti i concorrenti in gara, soprattutto in alcune categorie dove la gara si è conclusa davvero al fotofinish» afferma

Al termine della serata, intervallata dalla presenza degli ospiti musicali “Le teste di Ozzak” e dal gruppo di danza “demArt dance group” di Corato, la commissione artistica, ha emesso i seguenti verdetti rinnovando i complimenti a tutti gli altri partecipanti, che non sono arrivati in zona premi.

BABY

1 classificato Graziano Calculli

2 classificata Nausica Speranzini

3 classificato Dario Mattia

JUNIOR

1 classificato Teo Pignataro

2 classificata Ginevra Del Giudice

3 classificato ex equo Mirko Di Bartolomeo e Giada Di Feo

JUNIOR INEDITI

1 classificata Denise De Giglio

2 classificata Elisa Laporta

3 classificata Maria Francesca Tammacco

SENIOR

1 classificata Claudia Cangelli

2 classificata Elisa Buonomo

3 classificato Giovanni Conticchio

SENIOR INEDITI

1 classificato Antonio Allegretti

2 classificata Antonella Mandolla

3 classificata Di Ale

OVER

1 classificata Francesca Somma

2 classificata Rita Sciusco

3 classificata Daniela De Carlo

PREMI SPECIALI

Premio “un testo per la vita” di € 150 ,00 in memoria di dj Squalo offerta da Pasquale Arbore ad Antonio Allegretti

Premio io per la musica” in memoria del cantautore Carlos Modugno offerta dalla famiglia Modugno a: Antonio Allegretti

Premio della critica Pro Loco Quadratum a: Denise De Giglio

Premio presenza scenica spilla d’oro offerta da Granoro a: Di Ale

Premio Targa Nuova Accademia Civera offerta dal docente Mario Valentino Scarangella del Conservatorio Piccinni di Bari a:Elisa LaPorta

Borsa di studio di € 150,00 offerta dalla prof.ssa Anna Ciliberti a: Felisia Capogna

Premio simpatia a: Gaia Ginefra