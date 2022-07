Il bollettino della Regione Covid, il virus continua a incalzare: in Puglia 6200 nuovi casi Scende a 80mila il numero degli attualmente positivi Tampone Covid

Ieri in Puglia sono stati effettuati 30.481 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 6.205 casi positivi, così suddivisi: 1.923 in provincia di Bari, 528 nella provincia BAT, 602 in provincia di Brindisi, 755 in provincia di Foggia, 1.258 in provincia di Lecce, 976 in provincia di Taranto, 140 casi di residenti fuori regione, 23 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 5 decessi.

I casi attualmente positivi sono 80.602; 479 sono le persone ricoverate in area non critica, 17 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.896.350 test; 1.350.176 sono i casi positivi; 1.260.825 sono i pazienti guariti; 8.749 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 439.558 nella provincia di Bari; 118.988 nella provincia BAT; 127.020 nella provincia di Brindisi; 193.678 nella provincia di Foggia; 272.631 nella provincia di Lecce; 181.773 nella provincia di Taranto; 12.085 attribuiti a residenti fuori regione; 4.443 di provincia in definizione.