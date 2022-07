Adriatica Industriale Basket Corato, Avallone nuovo team manager Subentra a Pippo Bucci Giovanni Avallone

Subentra al posto di Pippo Bucci (costretto per motivi di lavoro a passare dal ruolo di team manager a Responsabile Gare), Giovanni Avallone, vecchia conoscenza dell’ambiente neroverde. Nativo di Cava de’ Tirreni, ha indossato per due stagioni la canotta di Corato (1998-99/ 1999-00) per poi svolgere il ruolo di Dirigente Addetto agli Arbitri nella Serie B guidata da Coach Meneguzzo.

La Società ha ringraziato Pippo per il lavoro svolto in maniera impeccabile.