Asilo comunale, al Belvedere i bimbi dipingono un murales davanti la scuola

“Bimbi in arte”: così si intitola la festa di fine anno organizzata dall’asilo nido comunale “Belvedere”. Tra tele, pennelli e colori i bambini hanno trascorso il pomeriggio dipingendo e disegnando assieme a genitori e docenti. Non solo stoffa e carta, i bambini più grandi hanno anche lasciato la loro “traccia” sul muretto d’ingresso della scuola con un murales disegnato dall’artista coratino Giuseppe Cartolano, in arte Giuso. All’interno del cortile della scuola è stata anche allestita una mostra con alcune opere disegnate dai bambini e che si rifanno a celebri quadri della storia dell’arte.