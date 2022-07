La presentazione “Mamma, colorami il cuore”, il libro di Gigi Mintrone questa sera a Posta Mangieri Lo scrittore presenterà il suo lavoro in un incontro aperto al pubblico la copertina del libro di Gigi Mintrone

Dopo la presentazione nel chiostro comunale di Corato il giovane Gigi Mintrone stasera presenterà la sua prima opera nella meravigliosa cornice dell’agriturismo Posta Mangieri. La caparbietà e la straordinaria forza di volontà gli hanno permesso di non arrendersi al “mostro a tre teste” che sin dalla nascita lo vuole affetto da tetraparesi spastica. Infatti, il 36enne coratino si è laureato in Scienze Politiche e ha conseguito in tempi record una specializzazione in Relazioni internazionali, parla correntemente quattro lingue e da qualche mese ha pubblicato il suo primo libro, edito da Secop, dal titolo “Mamma, colorami il cuore”. Si tratta di un’autobiografia «accessibile», anche per persone dislessiche.

Il merito di questa impresa Gigi lo attribuisce a sua madre e al suo incommensurabile amore ed è a lei che infatti il giovane scrittore dedica il libro: una autentica dichiarazione d’amore nei confronti di «una donna speciale».

Inserito nella collana “Oltre il confine”, e già presentato al Salone Internazionale del libro di Torino ricevendo un buon riscontro dalla stampa locale e nazionale, “Mamma colorami il cuore” è una biografia vera, a tratti cruda, audace ma traboccante di emozioni e amore.

Con questo mio libro, – ha dichiarato – voglio irrigare l’anima del lettore portandolo a ridere, piangere, commuoversi, a provare tante sensazioni insieme come nella vita reale. Perchè questo libro è la vita reale, sono io.

E Gigi ha spiccato il volo nonostante i limiti del suo corpo e grazie all’amore e all’amicizia e alla grande passione per la conoscenza.

Appuntamento a stasera ore 19:00 presso l’agriturismo Posta Mangieri.