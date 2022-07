Il Cicres incontra due esperti grafologi: «Una disciplina affascinante»

I soci Cicres hanno incontrato, alcuni giorni fa nella loro sede, due bravi ed esperti grafologi: Sabino Mazzilli e Diana Mazzilli, padre e figlia. «Molti di noi avevamo solo una conoscenza generica e alquanto superficiale della grafologia, – raccontano dal circolo – non sapevamo sostanzialmente in quali campi potesse essere realmente utile. Poi, pian piano quella sera scoprimmo, grazie alla bravura di Sabino e Diana, che è una disciplina, una scienza sperimentale, sempre più richiesta in diversi campi, da quello scolastico a quello professionale e in altri ancora. Per esempio, nella scelta dell’indirizzo scolastico e degli studi universitari. L’esame grafologico, individuando le caratteristiche intellettive e di temperamento dello scrivente, ne indica l’indirizzo di studi che può esercitare con maggior successo, perché a lui più congeniali».

«Ci ha sorpreso sapere che anche nella selezione del personale nelle aziende è sempre più richiesta la consulenza del grafologo, in collaborazione con lo psicologo, nell’individuare quelle persone che hanno spiccate attitudini e particolari capacità richieste dai ruoli da ricoprire: l’uomo giusto al posto giusto. Così pure la grafologia, udite udite, trova sempre più applicazione nella compatibilità di coppia con l’individuazione delle eventuali criticità che possano creare problemi alla loro convivenza e serenità, con le indicazioni adeguate per poterle superare».

«Ancora, molto interessante ci sembra l’utilizzo della grafologia nella rieducazione, con tecniche particolari, della scrittura nei casi di disgrafia nei bambini. Infine, ma questo lo sapevamo, il grafologo è spesso chiamato come perito di parte nelle sedi civili o penali dei Tribunali, o dai notai per verificare l’autenticità dei testamenti olografi e delle firme. A proposito di firme, a conclusione dell’interessante incontro, prima solo alcuni dei presenti, poi tutti abbiamo chiesto l’esame delle nostre firme. Per quanto i due grafologi ci abbiano messi in guardia che l’esame solo della firma può evidenziare soltanto alcuni aspetti di una personalità, sono venute fuori, tra il serio e il faceto, delle belle sorprese sull’autentica personalità di ognuno. Insomma, si era fatta mezzanotte ed eravamo ancora lì, intorno ai nostri due esperti, Sabino e Diana, che ringraziamo pubblicamente».