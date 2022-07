Il fatto Due camion ritrovati nelle campagne coratine in contrada Pescara della Lupa I due camion telonati erano vuoti e, probabilmente, erano stati rubati per trafugare la merce trasportata. Sul posto i carabinieri per le indagini Uno dei camion ritrovati

Ancora un ritrovamento nelle campagne coratine. La scorsa notte, alle 3, una pattuglia della Vigilanza Giurata ha scoperto in contrada Pescara della Lupa, in territorio coratino, due mezzi pesanti abbandonati in un terreno. I due camion telonati erano vuoti e, probabilmente, erano stati rubati per trafugare la merce trasportata. Sul posto i carabinieri per le indagini.