Covid, i contagi salgono ancora: a Corato oltre 500 nuovi casi in una settimana

Nel periodo tra il 4 e il 10 luglio peggiorano ancora i dati relativi al Covid nell’area metropolitana di Bari. I nuovi casi sono 16.881, con un tasso di incidenza di 1.372,2 per 100mila abitanti. Sette giorni prima i nuovi contagi erano 12.453.

Nello stesso periodo, a Corato sono stati registrati 513 nuovi casi (nella settimana precedente erano 335), con un tasso di incidenza di 1.078,9 per 100mila abitanti. Per quanto riguarda i vaccini, a Corato, considerando la popolazione vaccinabile dai 12 anni in su (42.403 persone), il 93% ha ricevuto la prima dose (41.084), il 93% due dosi (39.654), l’80% tre dosi (30.704), mentre 1.550 persone hanno ricevuto la quarta dose.