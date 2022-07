Il bollettino della regione Coronavirus, oggi in Puglia 8mila nuovi casi con meno tamponi. Otto i decessi I casi attualmente positivi sono 93.017; 479 sono le persone ricoverate in area non critica, 18 sono in terapia intensiva Covid test

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 32.356 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 8.037 casi positivi, così suddivisi: 2.399 in provincia di Bari, 725 nella provincia BAT, 804 in provincia di Brindisi, 857 in provincia di Foggia, 1.771 in provincia di Lecce, 1.313 in provincia di Taranto, 135 casi di residenti fuori regione, 33 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 8 decessi.

I casi attualmente positivi sono 93.017; 479 sono le persone ricoverate in area non critica, 18 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.769.381 test; 1.321.005 sono i casi positivi; 1.219.266 sono i pazienti guariti; 8.722 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 430.632 nella provincia di Bari; 116.502 nella provincia BAT; 124.219 nella provincia di Brindisi; 190.315 nella provincia di Foggia; 266.477 nella provincia di Lecce; 177.068 nella provincia di Taranto; 11.476 attribuiti a residenti fuori regione; 4.316 di provincia in definizione.