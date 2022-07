Domani l'assemblea dei soci

Corato Via Duomo , 53 mostra mappa

venerdì, 15 luglio 2022 Il Milan Club di Corato riprende le attività

Aggiungi al calendario

“Ricreiamo la magia e corriamo verso la seconda stella”. Con questo motto il Milan club “Rino Gattuso ” di Corato, presieduto da Pasquale Tarricone, comunica a tutti i tifosi rossoneri che a partire dalla ripresa del campionato del 14 agosto 2022 ricomincia la visione condivisa delle partite del Milan di qualsiasi torneo (Campionato, Coppa Italia e Champions League) .

Per domani è, 15 luglio, alle ore 19 è indetta una assemblea organizzativa di tutti i tifosi e sostenitori rossoneri nella sede in via Duomo 53

Sara questa l’occasione per informare i soci e sostenitori della organizzazione dell’ anno calcistico 2022-2023 con notizie su affiliazione all Aimc -Associazione Italiana Milan Club, modalità di prenotazione biglietti per le partine nazionali e internazionali e modalità di adesione alla visione condivisa di tutte le partite.