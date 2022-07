Libri scolastici gratuiti, ecco come inoltrare le domande

L’Assessorato alle Politiche Educative e culturali rende noto che la Regione Puglia ha approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari per la “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023

Per accedere al beneficio l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente, in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, non potrà essere superiore a €10.632,94. L’ISEE richiesto è quello ordinario, che può essere sostituito dall’ISEE corrente con validità sei mesi.

Si specifica che quest’anno scolastico l‘Amministrazione Comunale ha scelto come modalità di erogazione del beneficio il buono libro digitale (sotto forma di codice) che sarà inviato al beneficiario tramite email. In caso di difficoltà a reperire i testi dalle librerie/cartolibrerie accreditate sarà possibile richiedere il rimborso a condizione che venga presentata la ricevuta d’acquisto libri.

Per utilizzare il buono, il beneficiario dovrà semplicemente recarsi in una delle librerie/cartolibrerie accreditate comunicando il codice ricevuto via mail; l’esercente, previo accesso alla piattaforma “Studio in Puglia”,verificherà (senza avere accesso ai dati personali) la validità del codice del buono libro e il relativo importo.

L’elenco delle librerie/cartolibrerie accreditate è di prossima pubblicazione e sarà consultabile sul sito istituzionale dell’ente al seguente link: http://www.comune.corato.ba.it.

Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2022/2023, entro le ore 12:00 del 29 luglio 2022.

Le risposte alle domande frequenti dei cittadini

FAQ

1. Quando posso ritirare i libri?

Prima di contattare la Libreria/Cartolibreria, verifica se la fase di erogazione è iniziata: seleziona sulla piattaforma della Regione “www.studioinpuglia.it” il Comune e verifica lo stato di avanzamento.

2. Devo comunicare Scuola e Classe frequentata?

Sarà l’esercente a chiedere conferma di quanto presente in banca dati; se la/lo studente/studentessa ha cambiato Scuola o Sezione all’ultimo momento, comunica i dati all’esercente affinchè possa fornire i testi corretti.

3. Devo pagare i libri?

Se la spesa totale supera l’importo del Buono, dovrai pagare la differenza all’esercente.

4. Posso prenotare i testi on-line?

Verifica sull’Albo degli esercenti convenzionati se l’esercente ha attivato il servizio.

5. Posso richiedere la consegna a domicilio?

Verifica se l’esercente offre il servizio e gli eventuali costi di consegna; ricorda che al momento della consegna dovrai esibire la tessera del Codice Fiscale dell’alunno.

6. Ho ritirato i libri, ma poi ho cambiato scuola; posso ritirare i libri per la nuova scuola?

No: il MIUR, con parere Prot. n. 817 del 10.02.2014, ha ritenuto che se l’alunna/o ha ottenuto una prima fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e successivamente cambia scuola, non potrà ottenere una seconda fornitura gratuita/semigratuita nel corso dello stesso anno scolastico. Di conseguenza la famiglia dell’alunna/o dovrà provvedere personalmente all’acquisto dei nuovi testi.

7. Posso utilizzare il buono presso più librerie/cartolibrerie?

No, al momento il buono libro è utilizzabile presso un unico esercente.

Riportiamo di seguito alcune delle domande frequenti per le librerie

Libri

1. Posso acquisire buoni digitali di utenti residenti in altri Comuni?

Si, ma è necessario stipulare una convenzione con ciascun Comune dal quale prevedi di acquisire buoni.

2. Non ho ricevuto il Codice di Abilitazione dal Comune: come procedo?

Contatta il tuo Comune per verificare l’indirizzo email censito in piattaforma e richiedi un nuovo invio.

3. Ci sono costi per la gestione del Buono Libri?

No, nessun costo; la procedura è integrata nella piattaforma “studio in Puglia”.

4. Quali dati vanno inseriti per ciascun buono acquisito?

Per ciascun buono, occorre inserire l’elenco dei libri consegnati al beneficiario con i rispettivi prezzi, selezionandoli sull’elenco precompilato e/o inserendoli manualmente se non presenti in elenco.

5. Come avviene la liquidazione dei crediti maturati?

La sommatoria del credito maturato dagli esercenti viene determinata progressivamente in base ai testi consegnati.

Sarà comunque possibile ricevere assistenza per la compilazione dell’istanza dall’Help Desk attivato dalla Regione, telefonicamente allo 080.8807404 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00), a mezzo e-mail all’indirizzo assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it, o attraverso la live chat attiva direttamente sul portale.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Corato al link https://bit.ly/3z0DQoV