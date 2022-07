Il ricordo del 12 luglio va da Francesco: la messa tra gli ulivi di Komorebi

Il frinire di una cicala copre la litania del vescovo Mansi, quasi a ricordare l’incessante stridio del 12 luglio. In un lembo di terra, circondato dagli ulivi, simbolo della tragedia, si celebra la messa in suffragio delle vittime dell’incidente ferroviario. Qui, nell’uliveto Novemilachilometri, da tre anni si svolge Komorebi, un evento che si ispira alle passioni di Francesco Ludovico Tedone. Con Komorebi il giovane studente coratino rivive attraverso le arti e la gioia dello stare insieme. Il ricordo di quel giorno così doloroso e di chi ha perso la vita nello schianto è stato portato nel campo in contrada Bracco, da Francesco, dalla sua famiglia e dai suoi amici, su espressa volontà di papà Vincenzo e mamma Angela, presenti accanto ai sindaci di Corato e Andria, Corrado De Benedittis e Giovanna Bruno, e ad alcuni parenti delle vittime. Il brulichio che caratterizza Komorebi è rimasto sospeso per un attimo, ovattato da reverenziale silenzio. Domani e fino al 16 luglio tornerà ad esorcizzare la morte con la vita.