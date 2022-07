Verso il forum dei giovani: dal Comune un avviso pubblico per proposte artistiche, sportive e ludico-culturali

È stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico esplorativo per la ricezione di proposte di iniziative da inserire nel cartellone organizzato dall’amministrazione comunale nell’ambito del percorso di avvicinamento al forum dei giovani dal titolo “Non avere paura, non restare nell’ombra”.

«L’amministrazione, attraverso l’assessorato alle politiche giovanili – fa sapere il Comune – intende promuovere un percorso di avvicinamento dei cittadini residenti di età compresa tra i 15 ed i 29 anni al forum dei giovani, che costituisce luogo di confronto e di comunicazione atto a favorire la partecipazione attiva dei giovani alle istituzioni democratiche, attraverso proposte di eventi pubblici da realizzarsi in spazi pubblici o aperti al pubblico».

I dettagli. Potranno partecipare all’avviso i giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni residenti a Corato e facenti parte di associazioni, confessioni religiose, organismi ed enti pubblici e privati con sede a Corato e che operano senza fini di lucro. La proposta progettuale dovrà consistere in iniziative artistiche, sportive, ludico/culturali, aventi ad oggetto uno dei temi scaturiti dall’incontro pubblico intitolato “Verso il forum dei giovani”, tenutosi il 29 giugno scorso nel chiostro del Palazzo di Città.

Le tre marco aree, individuate dall’amministrazione comunale, in cui inserire le proposte sono le seguenti: “Ridare senso” (“Ridare senso alla propria terra”; “Ridare senso ai diritti”; “Il diritto al lavoro”; “La Città è di tutti”) “Rimettere in ordine” (“Il diritto al disordine”; “Empowerment giovanile”; “Esperienza vs intuito”) “Riprendere la parola” (“Il diritto all’ascolto e al silenzio”; “Accompagnarsi nel cammino”; “Ricostruire partendo dal basso per arrivare al centro” ; “Crisi: strumento per…?”).

Le proposte che perverranno, organizzate senza fini di lucro, saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente del Settore che ne selezionerà sei, di cui due afferenti all’ambito artistico, due all’ambito sportivo e due all’ambito ludico/culturale come sopra esemplificativamente indicati. A ciascuna proposta selezionata sarà riconosciuta una contribuzione economica, soggetta a rendicontazione, non superiore ad 1.500 euro. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di arricchire la rassegna con eventi organizzati direttamente dalla stessa.

La proposta progettuale, unitamente alla domanda di partecipazione (“Modulo richiesta per lo svolgimento di eventi e manifestazioni da effettuarsi nel Comune Corato” allegato all’avviso) dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 25.07.2022 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it indicando nell’oggetto: “Rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale per l’avvicinamento al Forum dei giovani dal titolo “Non avere paura, non restare nell’ombra” – Proposta di iniziativa”.

Per scaricare l’avviso completo e la modulistica per presentare la domanda, è possibile cliccare qui.