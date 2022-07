Social Enterprise Open Camp, la Fondazione Casillo offre 15 borse di studio

Il Social Enterprise Open Camp è un evento formativo organizzato dalla Fondazione Opes-Lcef e da Consorzio Nazionale CGM. È un evento di carattere internazionale ideato per permettere alle imprese sociali di crescere grazie allo scambio con i protagonisti dell’industria e della finanza, in una modalità formativa declinata in workshop e tavole rotonde.

Per ogni edizione l’evento ha un focus differente. In questa nuova edizione 2022 che si terrà dal 21 al 24 ottobre 2022 a Bari e Matera, l’intenzione è quella di indagare e riflettere su scenari e sfide emersi soprattutto in seguito alla pandemia: da una parte l’acutizzazione del divario digitale e dall’altra l’urgenza di promuovere innovazione e soluzioni tecnologiche per generare impatto non solo nella aree urbane, ma anche in quelle interne e rurali.

L’evento è rivolto a imprenditori d’impatto, aspiranti innovatori, operatori di imprese e cooperative sociali, associazioni, operatori della cooperazione internazionale, investitori, rappresentanti di istituzioni, università e accademie.

Come nelle edizioni precedenti, anche per il 2022 il Social Enterprises Open Camp seguirà la formula di un camp residenziale intensivo e immersivo. Sessioni plenarie si alterneranno a workshop all’interno dei quali verranno proposti casi studio e modelli di imprenditoria sociale in grado di essere sostenibili e allo stesso tempo innovativi, tecnologicamente avanzati, orientati a rispondere a bisogni ed emergenze della contemporaneità.

Grazie ai partner dell’iniziativa Innovazione per lo Sviluppo e Fondazione Vincenzo Casillo, è possibile partecipare al SEOC 2022 ottenendo una delle borse di studio messe a disposizione. La Fondazione Vincenzo Casillo offre fino a 15 borse di studio per sostenere la partecipazione all’evento formativo di 15 persone tra giovani imprenditori e innovatori sociali, cooperatori internazionali, operatori dell’associazionismo, neolaureati e laureandi interessati ad avvicinarsi all’economia sociale e all’impact investing, che vivono e studiano/lavorano in Puglia.

La challenge sarà attiva fino alle 12 del 5 agosto 2022.

I materiali inviati dai candidati saranno valutati da Fondazione Opes-Lcef e da Consorzio Nazionale CGM che, a giudizio insindacabile, assegneranno fino a 15 borse di studio finanziate dalla Fondazione Vincenzo Casillo.