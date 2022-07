Inferno sul binario unico. Dopo 6 anni la ferita è ancora aperta

Il sole non spacca le pietre come nel 2016. Anche le cicale, che in quella giornata stordirono tutti con il loro canto, sono quasi silenziose. Si è persino alzata una leggera brezza che sembra voler rendere più lieve quel ricordo troppo pesante da portare sulle spalle. Oggi è un altro 12 luglio. Una data che, da 6 anni, non rappresenta più un giorno come gli altri. Il sesto anniversario del disastro ferroviario avvenuto tra Corato e Andria – che quest’anno arriva di martedì, proprio come nel 2016 – rinnova il dolore per le 23 persone che non ci sono più e per chi è rimasto ferito nel fisico o nell’anima.

Nel cuore e nella mente di tanti c’è ancora la normalità di una mattinata estiva qualunque, improvvisamente interrotta dal telefono che squilla. Poi la corsa, il caldo, gli elicotteri, la polvere, il rumore, i feriti, le spighe di grano, gli ulivi, le cicale, la scena surreale di due treni uno dentro l’altro, le bare di alluminio, la speranza, la disperazione, lo stridere delle lamiere che venivano tagliate, la pena nel cuore.

Le iniziative. Oggi la città ricorda quanto accadde nel 2016 in diversi momenti. Alle 9.30 i sindaci di Corato, Corrado De Benedittis, e Andria, Giovanna Bruno, si ritroveranno al chilometro 51 della tratta Corato-Andria per un momento di commemorazione. Alle 11.06, mentre le campane della Chiesa Matrice faranno risuonare 23 rintocchi, l’amministrazione comunale deporrà una corona di fiori dinanzi alla stazione ferroviaria, in quel piazzale che cinque anni fa è stato intitolato proprio alla memoria chi perse la vita nell’incidente. Alla stessa ora, fiori verranno collocati ai piedi della lapide commemorativa posta nei pressi della fontana monumentale di piazza Moro, a Bari. Corato sarà rappresentata dall’assessore Luisa Addario, che parteciperà alla cerimonia insieme ai rappresentanti di tutti i Comuni di cui erano originarie le vittime della strage.

Alle 19, infine, le famiglie di Luciano Caterino e Francesco Ludovico Tedone ricorderanno i propri cari durante due celebrazioni eucaristiche che si terranno in Chiesa Matrice e presso l’uliveto «Novemilachilometri», in via Bracco. Quest’ultimo è lo stesso luogo in cui in questi giorni si sta svolgendo l’iniziativa Komorebi, evento pensato dalla famiglia e dagli amici di Francesco Ludovico Tedone per ricordare con arte, musica, poesia e sport il giovane studente morto nell’incidente due giorni dopo essere rientrato a casa al termine di un anno di studi in Giappone.

Ma ricordare, oggi, serve prima di tutto a chiedere giustizia. Giustizia per le 23 vittime e per i loro familiari, sopravvissuti in un inferno di dolore; giustizia per i feriti, che hanno scampato la morte ma non la sofferenza; giustizia per tutti coloro che sono coinvolti, perché le responsabilità, in un processo che procede lentamente, siano accertate con esattezza.

Il processo nel quale sono coinvolte 17 persone fisiche e la società Ferrotramviaria è ancora in corso di svolgimento. Dopo l’ultima udienza celebrata nei giorni scorsi, entro la fine di luglio dovrebbe concludersi l’istruttoria dibattimentale. In autunno la parola passerà poi ai pubblici ministeri, alle parti civili e alle difese. Tutto questo mentre, dopo sei anni, la tratta verso Andria è ancora chiusa.