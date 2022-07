Coronavirus, in Puglia nuovi casi ancora in salita: sono 13.150 con 13 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 47.170 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 13.150 casi positivi, così suddivisi: 4.193 in provincia di Bari, 873 nella provincia BAT, 1.328 in provincia di Brindisi, 1.406 in provincia di Foggia, 3.087 in provincia di Lecce, 2.017 in provincia di Taranto, 204 casi di residenti fuori regione, 42 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 13 decessi.

I casi attualmente positivi sono 88.829; 443 sono le persone ricoverate in area non critica, 22 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.681.751 test; 1.296.576 sono i casi positivi; 1.199.050 sono i pazienti guariti; 8.697 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 423.329 nella provincia di Bari; 114.247 nella provincia BAT; 121.773 nella provincia di Brindisi; 187.668 nella provincia di Foggia; 261.071 nella provincia di Lecce; 173.185 nella provincia di Taranto; 11.085 attribuiti a residenti fuori regione; 4.218 di provincia in definizione.