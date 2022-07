Da zero ai campionati italiani di tennis in 12 mesi: la volee di Benedetto Patruno

Benedetto Patruno ai campionati italiani

Scoprirsi tennista a 43 anni, grazie all’invito di un amico. La passione di Benedetto Patruno per il tennis sboccia per caso. Lo scorso aprile Nardo Mazzone gli chiede di partecipare ad un torneo tra amici. Niente di impegnativo ma lui, che mai prima di allora aveva preso una racchetta in mano, è sulla carta il più scarso. Benedetto, in passato, si era cimentato con il calcio – aveva anche giocato in seconda categoria con il Real Corato – e del tennis conosceva solo i grandi campioni.

A sorpresa vince e scocca la scintilla. «Incuriosito ho cominciato a frequentare il circolo tennis “Tandoi”. Ho preso qualche lezione basilare, perché in campo non ci sapevo proprio stare. I maestri mi dicevano che ero bravo e, pian piano, ho cominciato a battere anche giocatori più esperti, che giocavano da molto più tempo di me». Nel giro di qualche mese inizia a partecipare ai tornei Tpra, circuito dedicato ai tennisti amatoriali. Ne vince due, entrambi a Bari, e arriva in finale al primo torneo Fit (la federazione italiana). Con i punti raccolti grazie alle vittorie e agli ottimi piazzamenti, partecipa al master regionale di Bari che vince e gli spalanca le porte per la fase nazionale di Milano Marittima del 2 giugno.

In poco più di un anno il 43enne imprenditore edile è passato da non conoscere neanche i fondamentali a partecipare al più importante torneo nazionale destinato agli amatori. «Sono sempre stata una persona caparbia e mi sono detto, perché no? Ho riscoperto con piacere una forte concentrazione che, nel tennis, è molto importante. Adesso è diventato il mio sport preferito e anche fuori dal campo lo seguo molto». Ai master è stato eliminato al secondo turno, dopo aver eliminato il lombardo Rossini al primo. Lunedì, invece, cercherà di conquistare la finale nel torneo sociale organizzato dal circolo tennis coratino che, nel frattempo, lo ha inserito in una delle due squadre che partecipa al campionato D2.

Col senno di poi è lecito chiedersi se ci sia un po’ di amarezza nell’aver scoperto questa predisposizione per il tennis troppo tardi. «È una domanda che mi faccio spesso. A saperlo prima chissà dove sarei potuto arrivare anche se, alla fine, non è mai troppo tardi».