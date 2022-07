Il bollettino della Regione Covid, incidenza al 30%. Oltre 8.200 i nuovi casi in Puglia Si registrano 8 decessi. Superata quota 80mila positivi Tampone Covid © Unsplash

Sono 8.251 i nuovi casi di Covid19 rilevati ieri in Puglia su 27.356 test giornalieri registrati, con un’incidenza del 30,1%.

Le vittime sono state 8, mentre delle 81.405 persone attualmente positive, 425 (una in più di ieri) sono ricoverate in area non critica e 17 (una in meno di ieri) in terapia intensiva.

Le province più colpite dai nuovi casi sono Bari ( 2.513), Lecce (1.850) e Taranto (1.278). Seguono Foggia (871), Brindisi (864) e Bat (680). I residenti fuori regione sono 164, mentre per 31 non è stata definita la provincia di origine.