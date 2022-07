Il bollettino quotidiano della Regione Covid, continua a crescere il numero dei positivi in Puglia Otto morti nelle ultime 24 ore. Diciannove persone ricoverate in terapia intensiva coronavirus

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 22.149 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 6.275 casi positivi, così suddivisi: 1.821 in provincia di Bari, 472 nella provincia BAT, 766 in provincia di Brindisi, 674 in provincia di Foggia, 1.507 in provincia di Lecce, 914 in provincia di Taranto, 102 casi di residenti fuori regione, 19 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 8 decessi.

I casi attualmente positivi sono 83.697; 437 sono le persone ricoverate in area non critica, 19 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.624.085 test; 1.280.493 sono i casi positivi; 1.188.113 sono i pazienti guariti; 8.683 sono le persone decedute.