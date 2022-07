A Corato l’assemblea regionale di Azione

Lo scorso 8 luglio, il Segretario Regionale Titti Cinone, ha riunito presso la sede di Azione a Corato il Direttivo Pugliese, con la partecipazione dei deputati Nunzio Angiola e Giulio Sottanelli, segretario regionale dell’Abruzzo, nonché membro del direttivo e della segreteria nazionale. Nel corso dell’assemblea si è discusso degli esiti delle elezioni amministrative 2022 e ha avviato una programmazione per lo sviluppo del partito.

Per la Cinone, si è trattato di ​ «un’occasione per valutare insieme i risultati delle amministrative e per parlare con una performante squadra di nuovi ed entusiasmanti traguardi».

«I direttivi regionali in Puglia – ha continuato – saranno itineranti nelle varie province nei prossimi mesi. Per comprendere e progettare è necessario incontrarsi, che è cosa diversa dal riunirsi su piattaforme».

Hanno partecipato a questa full day di incontri anche il consigliere comunale di San Severo Gigi Marino e il neo eletto consigliere comunale di Molfetta Antonio Ancona, oltre ai segretari provinciali di Puglia.​

Gli onori di casa sono stati fatti dal segretario cittadino Aldo Papaleo e dal consigliere comunale Enzo Mastrodonato, responsabile regionale “sviluppo e tesseramento”.

Nell’incontro tenutosi con il Segretario cittadino Aldo Papaleo è emersa la volontà a procedere in questa direzione: «da​ ora in avanti si punta tutto sulla programmazione di incontri tematici che a partire da settembre dovrà vederci coinvolti tutti. E’ in cantiere una due giorni a settembre di incontri su topic diversi quali politica, etica, lavoro, formazione, e ci saranno anche momenti dedicati all’arte e in special modo alla musica. Stiamo organizzando questa iniziativa perché crediamo fortemente che – per dare visibilità al nostro progetto e renderlo credibile – Azione debba realizzare “fatti” , ritenendo questo il metodo più efficace per allargare la partecipazione e l’adesione al nostro partito in particolare dei ragazzi che oggi sarebbero ben rappresentati dal nostro vice segretario cittadino Paolo Strippoli. Abbiamo bisogno del contributo di tutti e sono convinto che saprete e vorrete farvi coinvolgere».

All’incontro ha partecipato Luigi Di Ciommo in qualità di responsabile provinciale per gli enti locali in terra di Bari che ha precisato: «Questi sono gli incontri che fanno crescere, sono convinto che nella prossima primavera avremo ottimi risultati. Per una fattiva crescita del partito serve larga partecipazione – soprattutto quella giovanile – che in questo momento fa la differenza tra centrodestra e centrosinistra».

A fare eco al richiamo del partito, il Vice Segretario Paolo Strippoli: «Mi rende felice e fiducioso che incontri del genere vengano tenuti nella nostra città, significa che abbiamo potenzialità per diventare una forza utile a livello nazionale e locale. Sarò felice di impegnarmi nel rappresentare sia i giovani che tutto il partito, affinché insieme si possa crescere e dare risultati alla nostra comunità. Il costante impegno quotidiano e questo primo appuntamento in presenza fatto da numerosi incontri con gli amici pugliesi di Azione hanno regalato a tutti una appagante emozione. Peraltro, sapere di essere un vero e proprio laboratorio per un partito in fase di start-up come il nostro, nonché un modello e un esempio da seguire, ci incoraggia notevolmente. Siamo onorati di fare parte di questa squadra che ogni giorno aggiunge una componente in più al suo mosaico».