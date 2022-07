Direzione Corato scrive al Prefetto: «Non ci vengono forniti gli atti del Comune»

I quattro consiglieri comunali di Direzione Corato hanno chiesto l’intervento del Prefetto affinché sia garantito loro l’accesso agli atti comunali. A darne notizia è lo stesso partito attraverso una nota nella quale racconta la propria difficoltà a venire in possesso degli incartamenti nonostante le numerose richieste.

«Da Comune di vetro a bunker il passo è breve» scrive il gruppo consiliare.

«Ricevere notizie e informazioni dal Comune di Corato è impossibile anche per i consiglieri comunali» stigmatizzano.

«Dopo 2 richieste di accesso agli atti inevase (25/06/2021 e 25/05/2022) e un sollecito al Segretario Generale (24/06/2022), abbiamo deciso, in data odierna, di rivolgerci al Prefetto di Bari per far rispettare il diritto del Consigliere Comunale ad accedere ad atti e informazioni utili all’esercizio delle funzioni» ha comunicato il gruppo.