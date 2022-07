La Puglia verso l’approvazione della legge contro l’omobitransfobia

Continua speditamente l’iter della proposta di legge regionale contro l’omobitransfobia, oggi al centro della discussione durante la commissione congiunta nelle Commissioni Sanità e Formazione.

“Sappiamo bene che ci sono posizioni diverse in Consiglio”, spiega il consigliere Francesco Paolicelli, che con il Donato Metallo ha lavorato sulla costruzione della proposta, insieme alle tante associazioni pugliesi che si battono per i diritti di tutte e tutti, “ma questa volta a differenza di quanto successo nella discussione di quattro anni fa, vorremmo adottare un metodo di confronto aperto e finalizzato al punto di incontro, laddove sarà possibile. La Puglia in primis e l’Italia intera sono pienamente al centro di una stagione sociale che chiede nuovi diritti, abbattimento degli stereotipi e delle discriminazioni. Non deve più accadere quello che è successo a Bari pochi giorni fa, e su questo dobbiamo lavorare tutte e tutti insieme”.

Il riferimento è all’aggressione omofoba avvenuta nel capoluogo durante la serata di sabato, in conclusione di una manifestazione estremamente partecipata che rivendicava appunto una legge regionale, contro ogni forma di discriminazione dovuta all’identità di genere o all’orientamento sessuale.

“Sono molto soddisfatto – ha detto il consigliere Metallo – della volontà condivisa col presidente Vizzino di procedere in modo efficace verso l’approdo della proposta in Consiglio regionale. Certamente ascoltando tutti i punti di vista e con un approccio di sintesi, ma senza lasciare spazio a strumentalizzazioni e lungaggini come invece accaduto in altre occasioni. Quella di oggi è stata una discussione importante anche per definire meglio i principi della proposta, e su questo ringrazio in particolare il professor Lopalco che nel suo intervento ha interpretato al meglio la volontà della legge di valorizzare le differenze, intesa come azione di arricchimento attraverso l’inclusione di ogni unicità umana, sia nel lavoro, che nella scuola, che nella società.”

Già fissata la prossima seduta di commissione congiunta, III e VI, per il prossimo mercoledì 13 luglio.

Lopalco : “Valorizzazione delle differenze come strumento per educare alla cultura della non discriminazione”

Il consigliere regionale Pier Luigi Lopalco

“Non c’è più tempo. La Puglia, da sempre regione in prima linea nella lotta alle discriminazioni e alle violenze nei confronti della libertà altrui, merita una legge che riconosca pari opportunità di trattamento ai cittadini e alle cittadine, al di là dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere”.

È quanto afferma il Consigliere regionale di Articolo Uno Pier Luigi Lopalco, Presidente del Gruppo Misto e firmatario della proposta di legge esaminata oggi nella seduta congiunta della III e VI Commissione consiliare, il quale, nel corso della seduta, è intervenuto per portare il proprio contributo alla discussione.

“Al di là delle diverse sensibilità sul tema, che pure sono legittime – ha dichiarato Lopalco – il principio della legge deve essere uno: la valorizzazione delle differenze intese come valore aggiunto e come risorsa, come opportunità di arricchimento e crescita per gli individui. Perché è proprio nelle differenze che una società e i cittadini crescono più sicuri e più ricchi di opportunità. Per fare ciò occorre investire nella cultura del rispetto e del reciproco riconoscimento dei diritti, garantendo a ciascun individuo la possibilità di vivere pienamente i propri affetti. I frequenti episodi di violenza contro le persone omosessuali e transessuali, e più in generale contro chi viene considerato “diverso”, richiamano tutti noi alla responsabilità. Discutiamo, confrontiamoci, ascoltiamo tutti quei soggetti che possono, con i propri contributi, apportare migliorie al testo. Una cosa sola non possiamo fare, sprecare questa occasione! Personalmente sarò felice di collaborare, così come richiesto dai colleghi, emendando la parte riguardante la valorizzazione al fine di spiegare meglio il principio alla base di questa legge”.