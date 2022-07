Venerdì 8 luglio alle 18.15, il CSV San Nicola e il Comune di Corato si uniranno nell’incontro dal titolo “Opportunità da non perdere per il Terzo settore”, che si terrà nella sala consiliare del Comune

Corato Piazza Marconi , 12 mostra mappa

venerdì, 08 luglio 2022 Terzo settore, protocollo d’intesa tra Comune e Centro di Servizio al Volontariato San Nicola

Aggiungi al calendario

Promozione del volontariato, orientamento e formazione degli operatori, consulenze per gli enti del Terzo Settore, ricerca e documentazione. Sono solo alcuni dei servizi che il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola mette a disposizione di tutti coloro che – operando nel Comune di Corato – si prodigano quotidianamente a favore del volontariato e del benessere del prossimo. Ed è per questa ragione che, venerdì 8 luglio alle 18.15, il CSV San Nicola e il Comune di Corato si uniranno nell’incontro dal titolo “Opportunità da non perdere per il Terzo settore”, che si terrà nella sala consiliare del Comune.

Durante l’incontro, in cui sarà siglato il protocollo d’intesa che sancirà questa nuova collaborazione tra CSVSN e Comune di Corato, saranno presentati a cittadini e a operatori del Terzo Settore tutti i servizi offerti gratuitamente dal CSV e su cui gli operatori potranno da oggi in poi fare affidamento.

«La firma del protocollo d’intesa con il Comune di Corato – dichiara Rosa Franco, presidente del CSVSN – è un ulteriore tassello verso l’armonizzazione delle possibilità offerte agli enti che ricadono nel territorio di nostra competenza. In un momento di grande stanchezza e di ristrette possibilità come quello che stiamo vivendo, è fondamentale per tutti gli attori che operano nell’ambito del Terzo Settore essere a conoscenza dei servizi offerti gratuitamente dai CSV. Dalle nostre consulenze, aperte a tutti, fino alla messa a disposizione di progettisti qualificati per la partecipazione a bandi o avvisi. Senza dimenticare l’importanza della comunicazione, con la nostra squadra di esperti disponibili ad accompagnare le associazioni in una più efficace diffusione di tutte le attività svolte. Il mondo del volontariato, che per tanti anni si è retto sulle spalle di tutti coloro che silenziosamente e faticosamente si sono dati da fare per gli altri, sta vivendo ora una nuova fase: mettere le associazioni nella possibilità di fare rete e renderle sempre più specializzate e performanti è la missione del CSV, che da sempre si impegna per la crescita delle singole associazioni nell’ottica del bene comune».

«Sin dal nostro insediamento stiamo lavorando per allestire ogni opportunità utile alla crescita delle organizzazioni di Terzo Settore» commentano il sindaco Corrado De Benedittis e l’assessore alla Città Solidale Felice Addario. «L’alleanza con il CSV rappresenta un tassello importante di questo percorso, soprattutto perché stiamo già lavorando su progetti concreti di rafforzamento del volontariato in città».

«L’accordo con il CSV, per il quale ho insistito sin dall’insediamento di questa amministrazione, rappresenta una seria opportunità per tutte le organizzazioni di volontariato coratine, che mi auguro sappiano cogliere nel modo migliore», dichiara il Consigliere delegato al Terzo settore del Comune di Corato, Giulio D’Imperio.

All’incontro interverranno il sindaco Corrado De Benedittis; Rosa Franco, presidente Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV; Felice Addario, assessore alla Città Solidale del Comune di Corato; Alessandro Cobianchi, direttore Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV. Saluti Giulio D’Imperio, consigliere delegato Terzo settore, e Leonardo Diaferia, presidente Consulta del Volontariato.