«La tratta ferroviaria Andria sud-Corato riaprirà tra settembre e dicembre»

I rappresentanti di Ferrotramviaria sono fiduciosi che la tratta Andria sud-Corato sia operativa con l’inizio del prossimo anno scolastico. O, al massimo, entro cinque mesi, dunque dicembre. Pare che in questi giorni certificazioni e ultimi documenti saranno consegnati agli uffici di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ossia l’ente deputato al rilascio dell’autorizzazione per la circolazione dei treni.

A chiarire questo passaggio è stata la stessa Ferrotramviaria in un incontro con il presidente del forum Ambiente e Salute “Ricorda Rispetta” di Andria, Giovanni Massaro. Al vertice di Bari, nella sede dell’assessorato ai trasporti della Regione Puglia, hanno partecipato l’assessora Anna Maurodinoia, gli ingegneri Nitti e Ronchi di Ferrotramviaria e la consigliera regionale Grazia Di Bari. Tema dell’incontro sono state proprio le problematiche che impediscono l’avvio dell’utilizzo della tratta Andria sud-Corato.

«Finalmente sembra che questo disagio stia per concludersi – scrive il Forum in una nota – con una relazione Ferrotramviaria ha chiarito che la tratta non è ancora disponibile a causa della variazione di alcune norme e dell’inserimento della stessa tra quelle del Corridoio Unico Europeo che ha costretto all’adeguamento delle opere realizzate. Anche la necessità di ottenere certificazioni dagli enti preposti – si legge ancora – ha determinato l’allungamento delle procedure».

L’auspicio è che l’apertura della tratta possa porre fine ai disagi che la comunità sta vivendo, anche a causa, ad esempio, dell’alto numero di autobus sostitutivi che contribuiscono all’inquinamento cittadino.