Da Corato agli studi di “Reazione a Catena”: l’esperienza di Felice, Stefano e Vittorio

Più che il premio è il desiderio di vivere una esperienza diversa, da ricordare, ciò che ha spinto Felice, Stefano e Vittorio a iscriversi e a partecipare alla trasmissione televisiva della Rai “Reazione a Catena”, condotta da Marco Liorni. E l’obiettivo è stato raggiunto.

Lo scorso 4 luglio è infatti andata in onda la puntata che li ha visti protagonisti del format televisivo, con una performance che però non è riuscita a far guadagnare loro la vittoria. E, in onore della loro città di provenienza, i tre amici hanno scelto di chiamare la loro squadra “Gli accorati”.

«Abbiamo registrato il 20 giugno a Napoli. Ci siamo molto divertiti e, dopo una partenza con sprint ci siamo deconcentrati e non siamo riusciti a raggiungere la vittoria. Ma non importa, è l’esperienza che ci ha reso felici; davvero una bella avventura» raccontano i tre reduci dall’impresa televisiva.

È possibile visionare l’intera puntata cliccando QUI