Covid, picco di casi in Puglia: in un solo giorno oltre 8500 contagi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 26.646 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 8.559 casi positivi, così suddivisi: 2.651 in provincia di Bari, 722 nella provincia BAT, 920 in provincia di Brindisi, 929 in provincia di Foggia, 2.000 in provincia di Lecce, 1.164 in provincia di Taranto, 142 casi di residenti fuori regione, 31 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 3 decessi.

I casi attualmente positivi sono 69.564; 414 sono le persone ricoverate in area non critica, 17 sono in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.517.871 test; 1.248.515 sono i casi positivi; 1.170.304 sono i pazienti guariti; 8.647 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 408.611 nella provincia di Bari; 110.466 nella provincia BAT; 116.602 nella provincia di Brindisi; 182.517 nella provincia di Foggia; 249.853 nella provincia di Lecce; 166.156 nella provincia di Taranto; 10.258 attribuiti a residenti fuori regione; 4.052 di provincia in definizione.

Lopalco: «Il picco arriverà a metà luglio»

Pier Luigi Lopalco

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco ha previsto però che il picco massimo di contagi da Covid 19 avverrà a metà luglio.

«Siamo vicini al picco. A metà luglio dovremmo averlo raggiunto», afferma il professore di Igiene e Prevenzione all’università del Salento partendo dall’osservazione di quanto sta avvenendo nei Paesi in cui questa sottovariante di Omicron è arrivata per prima dando avvio alla rapida risalita dei casi e da quanto è avvenuto nelle ondate precedenti.

Nessuna rassicurazione però per il mese di agosto: «È una stagione strana, questa ondata è arrivata al seguito di altre due. Non l’aspettavamo, non così impetuosa. Ora l’incidenza è alta». «Molti fra quelli che si stanno contagiando – continua l’epidemiologo – hanno vissuto altre infezioni, anche più di una, o si sono vaccinati o hanno la cosiddetta immunità ibrida, cioè oltre ad aver ricevuto le dosi hanno contratto il virus. In altre parole, non finiscono in ospedale».