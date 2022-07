Cartelle pazze Tari? Il sindaco dispone la verifica da parte degli uffici

Sono in tanti i cittadini che nelle ultime ore hanno ricevuto da parte di SIxT Spa le cartelle per il pagamento della Tari 2022. In molti casi, attraverso i social network, i contribuenti hanno sollevato perplessità circa la correttezza delle cartelle e talvolta segnalato veri e propri errori.

Circostanze che hanno indotto il primo cittadino a volerci vedere chiaro e ad approfondire le stesse segnalazioni al fine di dissipare ogni dubbio circa presunti errori nelle cartelle di riscossione. Le cartelle, come si legge in una nota stampa, sono state eleborate dalla Soget SPA, socio d’opera della SIxT.

«Il sindaco – fanno sapere da Palazzo di città – d’intesa con la Dirigente, dottoressa Maria Enza Leone, ha disposto che si proceda con tempestività alla verifica da parte degli uffici di competenza».