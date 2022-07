Mancato patrocinio a Miss Italia, Fdi: «Sconcerto per il danno d’immagine subìto dalla città»

Tiene ancora banco la questione relativa al mancato patrocinio del concorso di bellezza Miss Italia da parte del Comune. In una nota, il circolo di Fratelli d’Italia Corato esprime «sconcerto per il danno d’immagine che ha subìto la Città per il negato Patrocinio al concorso di Miss Italia da parte del Sindaco. Lo stesso che, invece, ha voluto intervenire alla manifestazione Bari Pride, svoltasi a Bari sabato scorso, a nome di tutti i Coratini. Due pesi e due misure da cui ci dissociamo – conclude il partito – nella convinzione che vadano riconosciuti e tutelati i diritti di tutti. Anche delle donne che partecipano al concorso più famoso ed elegante d’Italia».

