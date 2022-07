La Notte Rosa di Mahope contro la violenza sulle donne

Giovedì 7 luglio, in Piazza Sedile si terrà la quinta edizione della “Notte Rosa”, a cura dell’Associazione Culturale Mahope, evento che accende i riflettori sulle problematiche legate al mondo delle donne. Quest’anno si affronterà il tema della “discriminazione e della violenza di genere”, quanto mai attuale in questo momento storico. Ogni giorno siamo bombardati da notizie di aggressioni, stupri, o peggio, omicidi perpetrati nei confronti di donne di ogni età, notizie così frequenti da indurre quasi a una banalizzazione del male, come direbbe la nota filosofa Hannah Arendt. L’ intento è quello di porre l’accento sulla ricorsività del fenomeno, perché la violenza non è mai giustificabile.

Moderatore della serata sarà Felice Addario, sociologo e assessore alla Città Solidale.

Gli interventi previsti si snoderanno all’insegna della trasversalità delle competenze a partire dalla relazione su “la violenza di genere e il ruolo dei centri antiviolenza a supporto delle vittime” della dottoressa Antonia Filannino, assistente sociale dell’Osservatorio Giulia e Rossella – Centro Antiviolenza.

A seguire la psicologa criminologa, dottoressa Patrizia Lomuscio, presidente del centro antiviolenza “RiscoprirSi” terrà un intervento su “le forme della violenza: cause e conseguenze sulle vittime”.

Con l’avvocato Valeria Scardigno si entrerà nel merito degli aspetti legali con una relazione su “la tutela delle vittime in ambito penale”. La dottoressa Scardigno è presidente del centro antiviolenza Pandora di cui è vicepresidente l’avvocato Francesca Bisceglia che per l’occasione parlerà di “tutela delle vittime in ambito civile”.

A seguire, presso l’After bistrot, la serata sarà animata dalla voce di Serena Mattia e dalle sonorità della dj Rossana Fox.

Cultura, musica e spettacolo: la Notte Rosa vi aspetta in Piazza Sedile a Corato.