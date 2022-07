Sabato 9 luglio alle 20 nella masseria San Vittore di Andria

sabato, 09 luglio 2022 «… e quindi uscimmo a riveder le stelle»: la Nuova Umanità organizza una serata di beneficenza

«… e quindi uscimmo a riveder le stelle» è il titolo della serata di beneficenza, organizzata dall’associazione Nuova Umanità sabato 9 luglio alle 20 nella masseria San Vittore di Andria.

«Sono gli ultimi versi dell’ultimo canto dell’inferno dantesco» spiegano dal movimento. «Il poeta è al termine del viaggio che lo ha portato ad attraversare il terribile Inferno. Con Virgilio alla guida, dopo un lungo cammino nelle tenebre della perdizione umana, il maestro e il poeta si preparano a salire: prima attraverso il Purgatorio, poi attraverso il Paradiso, in un percorso che volge verso la speranza, la redenzione e la luce. Lasciati alle spalle i gironi infernali, i due riescono infine a contemplare il cielo notturno e stellato dell’altro emisfero. Sarà un’occasione per contemplare insieme le stelle, in compagnia dalle note della band I Pop.

Come afferma il designer e poeta Daan Roosegaarde: “c’è una sorprendente performance di luce sopra le nostre teste e dovremmo avere il diritto di vederla Osservare le stelle resta una delle esperienze più belle che possiamo vivere come persone e come comunità. L’incredibile spettacolo di stelle si svolge sopra le nostre teste ogni notte. Spegnere le luci e guardare le stelle ci fa riflettere, emoziona, ci riporta ai sentimenti profondi dell’esistenza.” Sarà un’esperienza in piena sintonia con il progetto di vita” Senza Sbarre” che don Riccardo Agresti sta portando avanti con grande impegno. Un’esperienza di vita, legalità e di arricchimento reciproco».