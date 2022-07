Auguri Basket Corato: sessant’anni di pallacanestro raccontati dai protagonisti

La serata di giovedì scorso non è stata soltanto la celebrazione di un 2022 straordinario per il Basket Corato. È stato anche il ponte tra diverse generazione di cestisti, tra diverse ere della nostra pallacanestro che quest’anno festeggia i suoi primi sessant’anni. Nel 1962 il cavalier Riccardo Parziale decise di creare una squadra di basket dalla costola della sua società di atletica leggera. Nacque così la Libertas Corato che, negli anni settanta, cambiò denominazione. In questi sessant’anni, tanti sono stati i momenti da ricordare: la vittoria del ’79, la finale con Isernia al PalaMaggiò di Caserta, le epiche sfide con Ruvo degli anni duemila, fino ai due recenti successi con Verile in panchina. A omaggiare la storia del nostro sport, c’erano i protagonisti di sei decenni. I fratelli Resta, Aldo Abbattista, Francesco Capogna, Gianni De Leonardis, Franco Gatta, Michele Mele, Franco e Pippo Bucci, lo storico dirigente Peppino Aucelli e chi, è ancora attivo in questa società: Riccardo Lerro, Felice Carnicella, il recordman Roberto Caterina e ovviamente Marco Verile. Ne abbiamo scelti cinque – anche se ne avremmo voluti ascoltare di più – per farci raccontare sessant’anni di storia.

Francesco De Marinis