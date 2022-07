Asd Arte & Balletto Corato, il ritorno alla danza in grande stile

Un nuovo splendido successo per “A.s.d. Arte & Balletto Corato – Centro Formazione Danza” diretto dalla maestra Anna Maria Zaza: il saggio/spettacolo di fine anno accademico 2021/2022 “Le mille e una notte” ha fatto registrare il sold out, nel Teatro Comunale di Corato. Un ritorno in scena della danza in grande stile, dopo l’ultimo saggio a giugno 2019 e, quindi, dopo il lungo e forzato stop causato dal Covid. Il numerosissimo pubblico ha seguito con partecipazione ed emozione le quasi due ore e mezza di spettacolo sostenendo con passione ogni coreografia. Tutte le bravissime ballerine hanno saputo dare il meglio di loro stesse, contribuendo a rendere veramente magica l’atmosfera dei tre racconti messi in scena, tratti dalla poderosa raccolta di racconti mediorientali: “Alì Baba e i 40 ladroni” (racconto di origine persiana), “Aladino e la lampada meravigliosa” (di origine siriana) e “Sinbàd il marinaio” (di origine arabo/indiana). Le storie hanno avuto una eccezionale resa coreutica sia grazie a ballerine impeccabili sia grazie al qualificatissimo operato tecnico/artistico svolto dalla maestra Anna Maria Zaza, insegnante diplomata R.a.d.-Royal Academy of Dance di Londra, coreografa di Danza Classica e Moderna nonché coreografa di pluripremiati balletti in concorsi regionali e nazionali, in perfetta sintonia con la maestra Antonella Lippolis (per la Danza Aerea) della Compagnia Eleina D, con il maestro Michele Colaizzo (per la Danza Contemporanea) danzatore e coreografo professionista di esperienza nazionale e internazionale e con il ballerino e coreografo professionista di Hip Hop maestro Alessio Giannico.

Anche questo spettacolo si è avvalso della riduzione narrativa del dottor Pierluigi Auricchio che si è anche occupato della selezione musicale, del disegno luci e della regia. Tutta la sua esperienza ventennale nei saggi di danza in un connubio vincente con Anna Maria Zaza per creazioni sempre più coinvolgenti. “Le mille e una notte” è stato il tema scelto per questo ritorno in scena, ispirato alla raccolta in 12 volumi di antichissimi racconti popolari del Medio Oriente effettuata dall’archeologo orientalista ed ambasciatore francese Antoine Galland nel 1704. A tenere insieme i tre racconti scelti è stata la vicenda di Sheherazade, ben interpretata dalla dottoressa Antonella Mazzilli, che ha saputo conferire pathos alla principessa condannata ad essere decapitata all’alba del secondo giorno di nozze come tutte le giovani donne sposate da un sultano tradito e divenuto vendicativo. Sheherazade si salva grazie alla sua capacità di raccontare tante, “mille”, storie meravigliose. Dopo la pausa estiva, “Arte & Balletto Corato” inizierà a lavorare sulla prossima storia da mettere in scena nel 2023 e sulla preparazione per gli esami R.a.d. per le sue ballerine di ogni ordine e grado. “A.s.d. Arte & Balletto Corato – Centro Formazione Danza” di Anna Maria Zaza vi aspetta in via Ferrini, 11.

Sede: Via Ferrini,11 (traversa Via Trani) 70033 – Corato

Telefono: 349 446 0860