Incidente sulla Andria Corato, tre feriti

Sono tre le auto coinvolte nell’incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le 13, sulla strada provinciale 231. I veicoli – una Fiat Pianda, una Volkswagen Passat ed una Mercedes 180 – viaggiavano tutti in direzione Corato. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione; di certo però l’impatto è avvenuto tra due auto in fase di sorpasso che scontrandosi hanno coinvolto anche il terzo veicolo nell’incidente.

Due i feriti soccorsi dalle ambulanze del 118, uno condotto presso l’ospedale di Andria e l’altro verso l’Umberto I di Corato.

Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia municipale di Trani e di Corato: è stato necessario bloccare il traffico più volte, per quasi un’oretta la viabilità ha subito rallentamenti.