Lions “Castel del Monte”, la nuova presidente sarà Annamaria Pellegrino

Sabato 2 luglio dalle 20 avrà luogo la tradizionale serata di festa del Lions Club “Castel del Monte Host”, storico club Lions che riunisce soci di Andria, Corato e Spinazzola, per celebrare il passaggio di consegne tra il direttivo uscente a quello che sarà in carica per l’anno sociale 2022-2023.

Da Masseria Cimadomo a Corato, i soci del Club si incontreranno per una serata all’insegna anche della beneficenza e del charity, aperta dall’evento “Moda Charity Night”, che vedrà la presentazione della capsule collection di abiti e accessori donna “Frammenti in Masseria”, nata dalla collaborazione tra la stilista Antonella Cristiano di Spinazzola e la jewels designer Rosa De Nicolo di Corato. Gli abiti e gli accessori presentati nell’occasione potranno essere acquistati e il ricavato della vendita andrà in beneficenza a favore di un service Lions da individuarsi a favore delle donne.

La parte iniziale dell’evento è liberamente aperta a tutti, anche non soci Lions, che potranno ammirare gli abiti e le creazioni nella Masseria, interpretati dalle modelle e sottolineati da una colonna sonora ad hoc. Successivamente ci sarà la “Charter Night”, giunta alla sua edizione numero 44, e che rappresenta la festa del Club e ne celebra la sua fondazione, ormai oltre quattro decenni orsono.

Al presidente Francesco Leone, nel corso della serata, succederà come nuovo presidente Annamaria Pellegrino di Andria, che, insieme al nuovo direttivo, porterà avanti le attività del Club nei prossimi 12 mesi, anticipando le linee guida nella relazione programmatica che sarà esposta ai soci.

I Lions sono una associazione internazionale con circa 1,4 milioni di iscritti, la presenza in 200 tra Paesi e aree geografiche e 48.000 Club attivi; sono anche titolari di un seggio all’Onu.

Seguirà la cena conviviale dei soci, aperta anche agli ospiti, con finalità di beneficenza. Il motto dei Lions è “We serve” e in questo spirito di servizio va cercata e identificata l’attività dei Club che spesso erogano a favore del territorio services e attività di carattere sociale, benefico e culturale con la volontà di contribuire a rendere il mondo un posto migliore.