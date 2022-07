Invecchiamento attivo: c’è il bando che finanzia l’alfabetizzazione informatica per gli anziani

Su mandato del Dipartimento al Welfare di Regione Puglia, Aress ha approvato, con Deliberazione n.167 del 22/06/2022, l’Avviso pubblico per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica destinati a persone anziane.

È questa una delle iniziative previste dalla legge regionale 16/2019 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute” che intende valorizzare il ruolo delle persone anziane, al fine di promuovere la solidarietà, la cooperazione tra le generazioni, la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, favorendo la costruzione di percorsi per l’autonomia e il benessere psicofisico, economico e sociale, nell’ambito dei contesti di vita degli anziani e valorizzando le esperienze formative, cognitive e professionali conseguite e accumulate dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali, di esperienze e conoscenze.

L’attività formativa prevista è finalizzata alla riduzione del divario digitale generazionale così da favorire l’accesso diretto alle tecnologie (PC, smartphone, tablet) promuovendo nei partecipanti ai corsi l’acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica, nonché lo sviluppo di abilità pratiche per:

l’accesso autonomo ai principali siti istituzionali di Regione Puglia, in particolare, al Portale Puglia Salute (favorendo la possibilità di prenotazione visite ed esami diagnostici, consultazione del proprio Dossier Sanitario Elettronico, ecc.), di INPS, ecc.

utilizzo strumenti digitali di accesso quali, ad esempio: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Firma Digitale, PEC (Posta Elettronica Certificata), ecc.

Possono presentare domanda

Organizzazioni di volontariato di cui all’art. 32, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’art. 6, legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);

Associazioni di promozione sociale di cui all’art. 35, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale istituiti ai sensi dell’art. 7, legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112;

Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte negli albi regionali delle cooperative sociali istituiti ai sensi dell’art. 9 della medesima legge;

Enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgano attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore);

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’art. 11 del medesimo decreto legislativo;

Università della Terza Età iscritte nell’Albo regionale.

I soggetti sopra elencati devono possedere i seguenti requisiti:

appartenenza ad una delle categorie dei soggetti ammissibili alla data della presentazione della candidatura e per tutta la durata del Progetto;

sede legale o sede operativa nella Regione Puglia (requisito della territorialità);

pregressa esperienza dimostrabile, almeno triennale, in servizi in favore degli anziani (formazione, attività ludico ricreative e del tempo libero, animazione territoriale).

Risorse disponibili

Sono € 100.000,00 le risorse messe a disposizione da Regione Puglia per tale attività. Ciascun progetto potrà prevedere un contributo regionale massimo non superiore a € 5.000,00 e dovrà essere completato entro n. 6 mesi dall’avvio e, comunque, entro il 30.06.2023. Ciascun soggetto può candidare un solo progetto; la presentazione di più istanze comporterà la valutazione della prima pervenuta in ordine cronologico e l’automatica esclusione delle eventuali successive.

Modalità e termini per la presentazione delle domande

La candidatura può essere trasmessa esclusivamente, pena l’inammissibilità della proposta, a mezzo PEC al seguente indirizzo: areasocialesanitaria@pec.rupar.puglia.it riportando nell’oggetto della pec “Avviso di cui alla D.D.G. AReSS n 167/2022 – Progetto “………………” – denominazione Ente proponente”.

L’istanza dovrà contenere, pena l’inammissibilità, i seguenti documenti:

la domanda di candidatura (conforme all’allegato 1);

il formulario di progetto (conforme all’allegato 2);

il piano economico (conforme all’allegato 3);

dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto proponente (conforme all’allegato 4);

documento di identità del legale rappresentante;

copia dei CV dei docenti che si vorranno impiegare (oscurati di eventuali dati sensibili);

copia del CV dell’organizzazione proponente (oscurato di eventuali dati sensibili).

Tutta la documentazione, anche editabile, è reperibile nell’Albo pretorio di Aress. I termini di consegna sono inderogabilmente fissati, pena l’esclusione, alle ore 13.00 del 30/07/2022.