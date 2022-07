Lotta libera Europei under 20, Siria Perrone si ferma ai quarti di finale L'atleta coratina ha superato nei quarti la finlandese Jutta Cesilia Ala Ranta ma è stata sconfitta nei quarti di finale dalla romena Ana Maria Pirvu Francesco De Marinis Siria Perrone (in rosso) durante la gara con Ana Maria Pirvu. © United World Wrestling

Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Siria Perrone agli europei under 20 di lotta libera che si chiudono domenica al PalaPelliccione di Ostia Lido. L’atleta coratina della Athlon Judo, convocata per la kermesse cominciata lunedì scorso nella categoria 50 kg, ha superato nei quarti la finlandese Jutta Cesilia Ala Ranta (già battuta nel 2019) ma è stata sconfitta nei quarti di finale dalla romena Ana Maria Pirvu. Ora è attesa per gli europei cadetti di Zagabria (16-19 luglio), quando sul tatami salirà la tredicenne Denise Casalino.

Argomenti

Ti consigliamo: