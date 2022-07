Assistenza sanitaria ai migranti, pubblicato un bando per gli enti del terzo settore

Interventi di primaria assistenza sanitaria e socio-sanitaria a tutela della salute delle persone migranti. È questo che la Regione Puglia punta a finanziare con l’Avviso pubblico per l’individuazione di enti del Terzo settore per la coprogettazione e la realizzazione degli interventi di “Outreaching con prevenzione sanitaria”, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 73 del 30 giugno 2022. L’avviso fa parte del progetto “PIU SuPreMe – Percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento e integrazione delle azioni del progetto SuPreMe di contrasto sistemico allo sfruttamento PON Inclusione (FSE 2014-2020).

Finalità

L’Avviso è finalizzato all’individuazione di Enti del terzo settore (ETS) con cui svolgere la coprogettazione preliminare e necessaria a implementare interventi di primaria assistenza sanitaria e socio-sanitaria a tutela della salute delle persone migranti di Paesi terzi, vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo nella Provincia di Foggia, soggiornanti presso gli insediamenti abusivi della Capitanata.

Verranno dunque costituite Unità Mobili ambulatoriali che, grazie a equipe multidisciplinari, attueranno interventi di medicina di prossimità e si occuperanno del primo contatto per agevolare la presa in carico sociale e sanitaria. Le Unità Mobili potenzieranno i Servizi della ASL FG già operativa sul campo (nei cosiddetti ghetti), che assumerà funzioni di coordinamento operativo delle attività.

Quali Enti possono presentare domanda

organizzazioni di volontariato

associazioni di promozione sociale

cooperative sociali

enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgano attività di interesse generale

organizzazioni non lucrative di utilità sociale

che abbiano almeno sei mesi di esperienza nelle attività sanitarie e socio-sanitarie di prossimità in favore di persone migranti e che abbiano i requisiti per stipulare contratti con la Pubblica amministrazione.

Come partecipare

L’Ente di Terzo settore interessato deve presentare:

domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (Allegato A)

copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

proposta progettuale, comprensiva del conto preventivo dei costi da sostenersi e dell’eventuale compartecipazione, secondo i requisiti dell’Allegato B

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato pdf e in un’unica PEC al seguente indirizzo areasocialesanitaria@pec.rupar.puglia.it, con oggetto: “Progetto P.I.U. Su.Pr.Eme. – avviso pubblico coprogettazione ets – denominazione del soggetto proponente – Cup B35B19000250006”, entro e non oltre venerdì 15 luglio 2022.

Budget e costi ammissibili:

Le risorse disponibili sono pari a 216.660,56 euro. L’importo massimo per ogni proposta progettuale presentata non potrà superare i 90mila euro. L’importo assegnato sarà definito in relazione alla proposta progettuale e sulla base di: attività previste e relativi costi previsionali di realizzazione, entità della popolazione target di riferimento, aree e insediamenti di competenza attribuiti, mezzi, strumenti e risorse umane da impiegare.

Sono rimborsabili:

costi relativi alle risorse umane

costi di assicurazione e manutenzione ordinaria dei veicoli

carburante e spese per spostamenti quali pedaggi e parcheggi

costi relativi all’acquisto di kit medici, medicinali, DPI e assimilabili

costi di logistica in generale per il trasporto delle merci e delle strumentazioni necessarie

costi di comunicazione e consumabili

altri costi direttamente e/o indirettamente correlati alle attività non menzionati nelle voci sopra esposte, previa valutazione preventiva della Regione Puglia.

Clicca qui per consultare tutti gli allegati disponibili.