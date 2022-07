Accoltellato poche ore prima delle nozze, 34enne in ospedale

Accoltellato poche ore prima delle nozze. Ci sarebbero liti familiari all’origine del ferimento di un giovane di 34 anni – attualmente ricoverato in ospedale – avvenuto la notte scorsa in città. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e accertare le responsabilità. Ma, secondo quanto trapela, i sospetti si concentrerebbero su un fratello della vittima (con il quale vi sarebbero dei contrasti e che non sarebbe stato invitato al matrimonio previsto per oggi) che al momento non sarebbe stato ancora rintracciato.

Il fatto. In circostanze tuttora al vaglio degli inquirenti – che al momento mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda – intorno all’una della notte scorsa nella zona di via Trani sarebbe stata data alle fiamme un’auto della famiglia dello sposo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato che hanno riscontrato lievi danni al veicolo.

Poco più tardi invece, intorno alle due, la tensione sarebbe salita ancora e ci sarebbe stata una discussione nel corso della quale, a un tratto, il fratello avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito il 34enne all’altezza dei polmoni. Nella colluttazione sarebbe rimasta ferita anche un’altra persona coinvolta nella lite. Lo sposo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, con prognosi ancora da definire. Intanto le indagini dei carabinieri proseguono serrate, mentre la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo.