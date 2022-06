Nuovi Ray-Ban Stories solo da “Ottica In”

Progresso, tecnologia, stile. Il mix perfetto che segna l’evoluzione delle nuove tendenze in fatto di occhiali. Pioniere del settore, da sempre, è Ray-Ban che dal 1937 progetta lenti uniche e inconfondibili che hanno conquistato moltissime generazioni fino ai giorni nostri. È così che nascono gli ultimi “Ray-Ban Stories” in collaborazione con Facebook. Le nuove lenti social sono l’avanguardia della tecnologia indossabile: nei modelli Wayfare e Wayfarer Large è inserita una dual camera da 5 MP con funzionalità foto e video, auricolari open-ear e un sistema audio con tre microfoni per riprodurre suoni e voce durante i video e le telefonate. Iconiche e glamour, le moderne lenti da sole o da vista sono disponibili anche nei modelli Round e Meteor.

Grazie a Facebook View, l’app integrativa uscita con i nuovi occhiali, i Ray-Ban Stories possono implementare e trasferire contenuti audio, foto e video, interagendo con tutti i social presenti nel proprio smartphone: Facebook, Instagram TikTok, Twitter, Messenger, Whatsapp. Smart glasses a tutti gli effetti che dialogano con i dispositivi più comuni per un’esperienza interattiva a 360°.

“Ottica In” è il negozio giusto in cui provare queste fantastiche lenti. Presente a Corato da ben cinque generazioni, “Ottica In” è l’evoluzione naturale di una storia di famiglia che per anni ha passato il testimone dell’attività di padre in figlio, con sempre maggior dedizione e passione. Nata ai primi del Novecento con Giandomenico Iurino, occhialaio ambulante, l’azienda è cresciuta per oltre un secolo, trasformandosi da semplice bancarella negli anni ’40, a vero e proprio esercizio commerciale che ancora oggi ha sede a Corato in via Aldo Moro, 8. Gli ultimi di questa dinastia di ottici professionisti sono Giandomenico e suo fratello Giuseppe Antonio Iurino che nel 2013 inaugura a Corato “Ottica In”, la nuova sede di corso Garibaldi, 73.

Ottica, contattologia, optometria e soprattutto ricerca e innovazione sono i capisaldi di “Ottica In”, una realtà al passo coi tempi e con l’evoluzione della tecnologia. Non a caso i nuovissimi Ray-Ban Stories sono disponibili in esclusiva presso “Ottica In” in tutti i modelli presenti sul mercato. Un nuovo modo di vedere il mondo tutto da provare e da scoprire.