Il mondo del lavoro protagonista del nuovo numero de Lo Stradone, da oggi in edicola

Manca il lavoro o mancano i lavoratori? Questa la domanda che il nuovo numero de Lo Stradone, da oggi in edicola, si pone. A partire dalla cover story, dedicata a Michele De Palo, storico parrucchiere che dopo una vita con forbici e pettine in mano, ha deciso di cedere l’attività gratuitamente a chi avesse voglia di proseguire questo cammino. Marianna Lotito e Francesco De Marinis hanno chiesto a cinque figure diverse di raccontarci la loro visione sul mondo del lavoro, dall’artigianato alla ristorazione, dalle figure specializzate ai costi che le aziende devono sostenere per assumere, fino alla situazione dei centri per l’impiego.

Con Serena Leo, invece, siamo andati alla scoperta dei “forestieri” che scelgono Corato per cominciare la loro attività. Storie diverse tra loro ma spesso contraddistinte dal successo che queste aziende riescono a raggiungere. Il tema del lavoro lo raccontano anche le magnifiche fotografie d’epoca di Rino Scarnera che, con la sua “macchina del tempo”, ci fa rivivere il passato.

Giuseppe Di Bisceglie dialoga con due protagonisti degli ultimi mesi della politica coratina. Luisa Addario, nuovo assessore alle politiche giovanili e Attilio Di Girolamo, segretario del Partito Democratico cittadino. Interviste ricche di spunti e riflessioni. Stefania Leo, invece, racconta la campagna olearia appena trascorsa e l’avventura di amministrazione e produttori a Olio Capitale, la fiera di Trieste incentrata sull’oro giallo. Dall’olio al cinema. Giuseppe Cantatore analizzi la crisi, acuita dalla pandemia, che stanno attraversando le sale cinematografiche, con un’intervista a Sabino Amoruso, gestore della Multisala Alfieri.

Le pagine sportive sono dedicate a Mauro Stella, capitano del Basket Corato che, dopo vent’anni dall’arrivo al PalaLosito, è riuscito a conquistare la promozione davanti al suo pubblico. Una lunga chiacchierata che ripercorre le tappe di una incredibile carriera. E ancora, approfondimenti, rubriche e lo speciale sull’estate. Questo e molto altro su Lo Stradone in edicola o tramite abbonamento (per info 080.8983954 o messaggio whatsapp al numero 389.21.70.180).