Il Basket Corato racconta il suo “anno da incorniciare”

Questa sera alle 19.30 a Borgo Sassi (sulla sp 30, a Corato), il Basket Corato incontra la città per un “momento di festa”.

«Racconteremo tanto di noi e di quell’8 maggio, che sembra già lontanissimo, quando i nostri neroverdi, in un PalaLosito strapieno, hanno raggiunto l’obbiettivo della serie B» spiegano dalla società. «Racconteremo che, da quel momento, non ci siamo mai fermati e i nostri progetti, le nostre idee hanno preso forma. Il Summer camp Keiki, alla sua terza settimana di attività, vede bambini e ragazzi “sbocciare” ogni giorno attraverso tante attività sportive e di animazione. Racconteremo dei neroverdi più giovani, che hanno sfiorato la vittoria nel loro primo campionato regionale.

Racconteremo che la palla a spicchi non è l’unica protagonista della nostra società: le ragazze della Polis Volley, poche settimane fa, hanno lottato con la solita grinta che le contraddistingue per garantirsi la salvezza e un posto in serie C. Racconteremo che da noi, nessuno resta out e grazie all’ambizioso progetto del Baskin, l’inclusione è possibile. Racconteremo che quest’anno il Basket Corato festeggia 60 anni. Racconteremo questo e tanto altro ancora coi protagonisti di questa stagione di grandi successi, tra basket e pallavolo. Tutta la città è invitata a partecipare a questo grande momento di festa».