giovedì, 30 giugno 2022 Montecchi Vs Capuleti, una partita di calcio immaginaria in Piazza Abbazia

“Capuleti Montecchi ZeroAZero” è un laboratorio teatrale-sportivo-sociale che si sta svolgendo i pomeriggi del 28, 29 e 30 giugno in piazza Abbazia condotto da Roberto Corradino. Il fine del laboratorio ha come restituzione alla città la partita finale, uno spettacolo teatrale che ripercorre la storia shakespeariana di Romeo e Giulietta come un derby d’amore, una partita di calcio immaginaria in piazza Abbazia.

Il 30 giugno alle 20.30 andrà in scena questa partita, risultato dei tre giorni di laboratorio, in cui bambini dai 6 ai 13 anni giocheranno una partita immaginaria di calcio teatrale ripercorrendo i versi di Shakespeare. Saranno presenti anche le percussioni di Bembè Scuola di Arti Musicali e Performative ad accompagnare i cori delle due squadre.

Dove? «Nel cuore di Corato, in piazza Abbazia, dove si prova da sempre a direzionare sentimenti, a captarli, sentirli, dove sta prendendo vita il progetto Hub.bazia. Una piazza sola, si riempirà di voci e d’amore, arriva il teatro, partendo dai bambini, un derby d’amore per conoscere chi siamo, per vivere dove siamo, per amare l’altro».

La cittadinanza tutta è invitata il 30 giugno alle 20.30 per assistere alla partita finale di Capuleti e Montecchi, per vivere l’amore verso le persone ed i luoghi che ci circondano.

“Capuleti Montecchi ZeroAZero” è un laboratorio svolto nel contesto del progetto Hub.bazia. Hub.bazia è un progetto di rigenerazione umana su Piazza Abbazia a Corato. La partecipazione ai laboratori è completamente gratuita essendo il progetto, nella sua parte laboratoriale, finanziato interamente dalla Regione Puglia nell’ambito del bando “Bellezza e Legalità”.

Hub.bazia è un progetto parte di Verso Sud – Ecosistema Culturale con: APS Lavorare Stanca, Comune di Corato, 2° C. D. Nicola Fornelli – Corato, Bembè Arti Musicali e Performative, Teatri Di.versi, Associazione Francesco Ludovico Tedone, Corato Open Space, Parrocchia San Giuseppe Corato.