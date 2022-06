L’Italia vista da Samantha Cristoforetti: l’ode di Franco Leone

Il 12 giugno 2022 l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, dalla stazione spaziale Internazionale, ha immortalato con uno scatto la penisola italiana circondata dalle isole maggiori e ha postato l’immagine sui social con un laconico messaggio: “Nice cloudless pass over Italy”, “Bel passaggio sull’Italia senza nubi”.

Lo scatto è di certo tra i più belli in assoluto di sempre. Candide nubi incoronano le Alpi, dalle quali fanno capolino il lago Maggiore e il lago di Garda. Sulle Alpi s’incastra la Val Padana che muore nel delta del Po, mentre la Liguria si slancia come in un abbraccio verso di noi. Splendida è la Toscana che con il suo profilo dantesco sembra contemplare la ghirlanda delle sue isole e l’Elba. Invadente ci appare la Sardegna che insieme alla Corsica s’incunea nel nostro spazio.

Lo sguardo viene però soprattutto catturato dalla cordigliera degli Appennini che disegna la colonna vertebrale della penisola italica… e dalla Puglia che, sprofondando nel blu dell’Adriatico, si spinge a est come a voler toccare i Balcani. La Sicilia, invece, sembra dissolversi tra nubi simili a fumate di vulcani. Così ci appare in questa straordinaria ripresa la terra più bella del mondo, il giardino che Dio nel suo progetto divino ha consegnato all’umanità. A questa immagine che restituisce a noi Italiani un orgoglio antico, dedico la mia ode, composta sulle emozioni dettate da così tanta bellezza.

Ode all’Italia Circondata sul mare da tre lati,

con due isole mitiche davanti,

con le Alpi a nord dai picchi innevati

e sul dorso gli Appennini svettanti,

par fluttuare Lei coi lidi agognati

dagli Elleni, magistral naviganti,

che approdaron qui da tempi impensati,

affrontando viaggi lunghi e alienanti.

Città auliche sulle anse dei fiumi,

dentro golfi o su dorati arenili,

su cucuzzoli o su amene vallate,

tra argentati ulivi o conche di agrumi,

mostran fiere torri e bei campanili,

chiese al mondo mai più belle elevate.

Scelse Dio di far qui Pietro sbarcare,

ma anche l’Arte scelse qui di abitare…

Sonetto in endecasillabi in rima ABAB ABAB CDE CDE e con distico finale.